عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليسا تخطف الأنظار عبر إنستجرام في أحدث ظهور.. شاهد

اليسا
اليسا

شاركت الفنانة إليسا متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

 

وظهرت اليسا في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان أبيض ابرز رشاقتها وانوثتها.

كشفت شركة وتري سبب حذف أغنية إليسا الجديدة "العقد"، بعد ساعات من طرحها على موقع يوتيوب منذ أيام بمناسبة موسم الصيف.

 

وأصدرت الشركة بيانا عبر صفحتها على السوشيال ميديا جاء فيه:" مع محبتنا وكامل احترامنا للنجمة الكبيرة إليسا بالرغم من الخلاف الحاصل، ولأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، يهمنا توضيح ما يلي"

 

وجاء في البيان: "لم يكن ولن يكون ما نقدم عليه للعرقلة أو بهدف الأذية إنما نحن شركة تنحني أمام الأحكام القضائية ولا تسلك سوى طريق الحق".

 

لمشاهدة البيان من هنا

 

وأضافت الشركة في بيانها: "شركة وتري وجدت نفسها مجبرة على اتخاذ كافة التدابير القانونية حفاظاً على حقوقها، بانتظار ما ستؤول اليه الدعوى المقامة في دبي حيث انها المؤهلة الوحيدة للبت في الخلاف القائم بين الطرفين حسب العقد، علماً أننا حاولنا مراراً وتكراراً حل الخلاف بشتى الوسائل الحبيّة ولكن دون الوصول لأي نتيجة إيجابية".

 

وفي ختام البيان، قالت الشركة: "كما نؤكد أنه لا مانع لدينا من التواصل لحل يرضي الطرفين، على أن يحفظ لكل ذي حق حقه، وذلك لنصرة الفن واستكمالاً لواجبنا في عالم الموسيقى والترفيه".

 

وفوجئت المطربة اللبنانية إليسا بحذف أغنيتها الجديدة العقد، التي قامت بطرحها منذ أيام قليلة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وهي الأغنية الأولى التى تطرحها إليسا خلال هذا الصيف.

 

وتقول كلمات الأغنية: “العقد ده .. عقدتني.. والسلسة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. أسمك مكتوب عليه .. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه .. خد اللى ليك ونفضها.. وعد اللى بيقول كلمة يطلع قدها”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

بشاير سبتمبر.. انتهاء أزمتي الكهرباء والسجائر.. وهدايا حكومية لـ المواطنين

تركوا الجثة على السلم.. عصابة عائلية تتخلص من مسنة لسرقة 6 غوايش

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

ترشيحاتنا

كليات التربية تسيطر .. مؤشرات المرحلة الثالثة 2023 بالأرقام

طرد السفير الفرنسي.. انقلاب النيجر يتحول لأزمة أممية ودولية| ماذا يحدث؟

بعد أنباء وصوله السعودية اليوم .. كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

قرعة سهلة لـ ليفربول.. مواعيد مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي

نشرة الحوادث|حكاية ريا وسكينة بالإسكندرية.. ومشاريب القهوة تتسبب في انهاء حياة شاب

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدث فور شربها.. أضرار المياه الغازية على جسم الإنسان

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟.. إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها.. شاهد

يوجد منه 200 رأس.. ولادة حيوان أفريقي نادر في بريطانيا

3 علامات إذا وجدتيها في الدجاج لا تشتريه

فيديو

أمي ربتنا وأخويا ميعرفش يموت نملة.. عائلة سفاح الجيزة تثير الجدل

أخيرا انتهت الأزمة.. ماذا حدث في أسعار السجائر؟ .. فيديو

مفاجأة عيار 21 .. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم .. فيديو

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة |فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ