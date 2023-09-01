تحديدًا لبنان | وزير الخارجية الإيراني يرفض التدخل في شئون أي بلد

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إن بلاده ترفض التدخل الأجنبي بشؤون الدول الأخرى ومن ضمنها لبنان التي زارها عبد اللهيان.

وأكدّ الوزير الإيراني، خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله بوحبيب، أن: "موضوع انتخاب رئيس الجمهورية شأن داخلي والقادة اللبنانيين يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصّل إلى اتفاق لحسم ملف انتخاب الرئيس".



وأضاف عبد اللهيان أنه "تمت مناقشة الملفات الثنائية كافة ومستعدون لتعزيز التعاون الاقتصادي مع لبنان، كما أننا مستعدون للتعاون لحل أزمة الكهرباء".

في نفس السياق قال الوزير اللبناني عبدالله بو حبيب إن "قرارات الأمم المتحدة ملزمة للبنان ووافقنا على التجديد لقوات اليونيفيل".

وأوضح أنه "كان هناك محاولة لإدراج مهمة قوات اليونيفيل تحت الفصل السابع بطريقة مقنعة، لكن نجحنا بإعادة الاتفاق إلى نموذج اتفاق المقر".