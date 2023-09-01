سجناء يحتجزون 57 شرطيا في الإكوادور.. فيديو

رصدت فضائية العربية تقريرا عن واقعة عصابات الإكوادور التي زجت بعشرات الشرطيين في السجون، حيث احتجز سجناء في 6 معتقلات 57 شرطيا داخل السجن كرهانن، وتفجير سيارتين مفخختين أمام هيئة السجون بالبلاد من قبل عصابات وسط أستنفار السلطات وإعلان حالة طوارئ، لمحاولة ضبط الوضع، والاطمئنان على عناصر الشرطة المحتجزين.

وقالت السلطات إن العصابات في البلاد تثير هذه الزوبعة بهدف عرض قوتها وفرض سلطتها في السجون التس تحولت إلى مراكز عمليات لتجارة المخدرات.

احتجاز عناصر الشرطة

وفيما أشارت إلى أن احتجاز عناصر الشرطة هدفه الاحتجاج على نقل سجناء إلى سجون أخري، للحد من العنف.

ومنذ عام 2021 قتل أكثر من 430 معتقلا في الإكوادور، بسبب صراعات أندلعت بين عصابات متورطة بتجارة الكوكايين والمخدرات.