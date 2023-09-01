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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: إعادة الشيء لأصله في 11 شارعا بالعجمي عقب انتهاء أعمال المرافق

صدى البلد

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من إعادة الشئ لأصله في 11 شارع بنطاق حي العجمي عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، كما وجه الشريف مدير مديرية الطرق بالاستجابة السريعة للمواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين.

ومن جانبها؛ أشارت مدير مديرية الطرق إلى أنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في شوارع التاليه:(بطريق اسكندرية مطروح بالدخيله أمام مسجد سنانيطريق اسكندرية  أمام موقف العامرية وشارع الطاحن بالدخيلة شارع الطيار شارع الحديد والصلب  شارع مستشفى العوضيطريق اسكندريه مطروح أمام مكتب التأمينات _الحارة الثانية بشارع الحديد والصلب _نادي الجمارك _ قرية شهرزاد شارع عبد الحميد رضوان_ شارع متفرع من شارع عبد الحميد رضوان وشارع حسني مبارك).

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