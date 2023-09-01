الدفاع الروسية : قادة الجيش الأوكراني يجبرون الجنود على العبور فوق الألغام

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قادة الجيش الأوكراني يجبرون جنودهم على عبور حقول الألغام التي زرعتها روسيا، دون أي وسائل حماية لهم.

وجاء في تقرير الدفاع الروسية أن :"قيادة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية تلقي بجنودها عمدا دون غطاء في هجمات "دموية" لعبور حقول الألغام التي زرعتها قواتنا، سيرا على الأقدام".

وأضافت في تقريرها أن الخسائر الكبيرة للقوات الأوكرانية في الهجوم المضاد، ترجع إلى فاعلية استهداف مركباتها المدرعة من مسافات بعيدة.

نقلت وكالة الإعلام الروسية نوفوستي عن رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس قوله ،اليوم الجمعة، دخول صواريخ سارمات الباليستية العابرة للقارات في البلاد، القادرة على حمل عشرة رؤوس حربية نووية أو أكثر، في الخدمة القتالية.

وفي يونيو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيتم نشر صواريخ سارمات للخدمة القتالية قريباً.