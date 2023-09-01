أول رد من الأمم المتحدة بعد تعليق عملها في النيجر

بدأت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة مساعيها للتواصل مع السلطات في النيجر، بعد تعليق الأخيرة عمل الوكالات الأممية في البلد الواقع غرب أفريقيا.

قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي: "لقد اطلعنا على التقارير نحاول التواصل مع سلطات الأمر الواقع في النيجر لنفهم بشكل أفضل ما الذي يعنيه ذلك وما هي تداعياته على العمل الإنساني"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

جاءت تصريحات فيلوتشي بعد أن أعلن قادة النيجر أمس الخميس، تعليق كافة أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.

ودخلت النيجر في أزمة منذ 26 يوليو الماضي، إثر احتجاز الرئيس المنتخب محمد بازوم، من قبل الجنرال عبد الرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي الذي نصب نفسه فيما بعد رئيسا للمجلس الانتقالي في البلاد.