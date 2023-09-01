البيت الأبيض يكشف عن وضع القوات الأوكرانية في زابوريجيا

أفاد نبأ عاجل للبيت الأبيض، اليوم الجمعة، أعلن خلاله أن هناك تقدما ملحوظا للقوات الأوكرانية في زابوريجيا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قادة الجيش الأوكراني يجبرون جنودهم على عبور حقول الألغام التي زرعتها روسيا، دون أي وسائل حماية لهم.

وجاء في تقرير الدفاع الروسية أن :"قيادة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية تلقي بجنودها عمدا دون غطاء في هجمات "دموية" لعبور حقول الألغام التي زرعتها قواتنا، سيرا على الأقدام".

وأضافت في تقريرها أن الخسائر الكبيرة للقوات الأوكرانية في الهجوم المضاد، ترجع إلى فاعلية استهداف مركباتها المدرعة من مسافات بعيدة.