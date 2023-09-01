مصرع شاب مصري بطريقة مروعة في لبنان.. تفاصيل

لقي شاب مصري أنفاسه الأخيرة في جريمة مروعة في العاصمة اللبنانية بيروت، وصفتها وسائل إعلام لبنانية بأنها جريمة محزنة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بتفاصيل الحادث وقالت إن "جريمة مروعة هزت منطقة أبو شاكر على الطريق الجديدة في بيروت، حيث تعرض الشاب زياد المصري لهجوم بالسكاكين بعد نشوب اشتباك بينه وبين مجموعة من الشبان من آل الصوصة، وبسبب الجروح البالغة التي أصيب بها الشاب المصري، فارق الحياة متأثرا بإصاباته".

الشاب الراحل يدعي زياد المصري، وكان متزوجا ولديه ولد، ويبلغ من العمر حوالي 30 عاما، وهو يعمل بوظيفة حارس في بلدية بيروت.

وأصيب شقيق زياد، مهند المصري، في هذه الواقعة بإصابات عميقة في أنحاء جسده، ونقل إلي المستشفي في حالة حرجة.

وتحركت القوى الأمنية في لبنان تحقق في الجريمة.