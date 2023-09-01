وزيرة التضامن لسيدات شمال سيناء: ندعم تطوير مشروعاتكن في أي وقت

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، برفقة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة لقاءً مع عدد من سيدات مركزي رفح والشيخ زويد، في قاعة الاجتماعات في مجلس مدينة الشيخ زويد.

ونشرت الصفحة الرسمية، لوزارة التضامن الاجتماعي على الفيسبوك لقاء الوزيرة مع السيدات حيث استمعت القباج لمطالبهم، والتي تركزت أغلبها في رغبتهن في الحصول على دعم من وزارة التضامن الاجتماعي؛ لإقامة عدد من المشروعات التنموية، منها: إقامة حضانات، ورفع كفاءتها، وكذلك الدعم في تنفيذ مشروعات تتعلق بالحرف التراثية.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن أي سيدة في شمال سيناء لديها رغبة في زيادة حجم مشروعها؛ ستسهم الوزارة في دعمه، وستقدم قروضًا لها بإجراءات ميسرة.

كملا أعلنت القباج، تنظيم معرض للمنتجات الحرفية والتراثية في محافظة شمال سيناء، الشهر المقبل.