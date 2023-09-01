إنقاذ 25 مهاجرا حاصرتهم الحرائق في غابة باليونان على حدود التركية

أنقذ رجال الإطفاء في اليونان، وأسعفوا ما يقرب من 25 مهاجرا حاصرتهم الحرائق، اليوم الجمعة، داخل غابة شمال شرق البلاد.

وقالت إدارة إطفاء الحرائق حسبما نقلت “أسوشيتد برس”، إن المجموعة حوصرت في الغابة الواقعة بين قريتين في منطقة إيفروس، قرب الحدود مع تركيا.

ووصت النيران إلي منازل ومساحات شاسعة من الغابات، وأحرقت ما يزيد على 200 ألف فدان، وعلى أثرها قامت السلطات بإجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم في القرى والبلدات الواقعة في شمال شرق اليونان بسبب الحرائق.

وتواجه اليونان المئات من حرائق الغابات في أنحاء البلاد هذا الصيف، مع اندلاع عشرات الحرائق الجديدة يوميا.