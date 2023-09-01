الزراعة تستعرض تقريرا حول أنشطة المركزي للنخيل خلال أغسطس.. صور

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا أبرزت خلاله أبرز الانشطة الارشادية والخدمية والبحثية التي نفذها المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية.



وقال الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل، ان تلك الانشطة التي نفذها المعمل من خلال أفرعه المختلفة بالمحافظات، تأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم مزارعي النخيل والمهتمين به على مستوى الجمهورية، وتكثيف الدور الذي يقوم به المعمل في هذا المجال، تحت اشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب.

وأشار جاد الله، الى انه تم خلال اغسطس، تنفيذ ٣ محاضرات إرشادية، بمحافظة الشرقية، في مراكز: فاقوس، بلبيس، ومشتول السوق، فضلا عن ثلاثة ايام حقلية في: الواحات البحرية، الشرقية، سيوة، فضلا عن تدريب صيفي لطلاب جامعة المنيا، وندوة علمية كبرى.

وتابع مدير المعمل، انه تم تنفيذ محاضرة إرشادية بمركز فاقوس ضمن البرنامج الارشادي للمعمل، بالتعاون مع الإدارة المركزية للارشاد الزراعي، حول لعمليات الفنيه التى تجرى على رأس النخلة في هذا التوقيت من العام وتحسين جودة الثمار وكيفية الوقايه والعلاج من الاصابه بسوسة النخيل الحمراء، فضلا عن محاضرة إرشادية في الحقل على الطبيعة بالإدارة الزراعية بمشتول السوق، حول كيفية إعداد الفسيلة للزراعة ومواصفات الفسيلة الجيدة التى سيتم زراعتها ابتداءً من أواخر أغسطس حتى نهاية سبتمبر، لافتا الى انه تم ايضا تنفيذ محاضرة ارشادية بمركز بلبيس، تناولت العمليات الفنيه التى تجرى على النخيل في هذا التوقيت من العام وكيفية الوقايه والعلاج من الاصابه بسوسة النخيل الحمراء والتوقيت الملائم لفصل وزراعة الفسائل.



وأضاف جاد الله، انه تم تنظيم يوم حقلي، بالواحات البحرية، لتوضيح اهم الممارسات الزراعية التي تجري علي النخيل خلال تلك الفترة وكيفية معالجة سوسة النخيل الحمراء وبعض الافات الحشرية التي تصيب الثمار فترة التلوين، فضلا عن يوم حقلي ارشادي، بمنطقة الصالحية الجديدة، حول بعض المشاكل التي تواجه مزارعي النخيل وكيفية التغلب عليها والعمليات الزراعية والفنية التي تؤدى الى رفع جودة الثمار وتطرق الحديث عن كيفية الوقاية والعلاج من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، لافتا الى انه تم ايضا تنفيذ يوم حقلي بسيوة، حول نخيل الأنسجة والمراحل التي يمر بها بداية من إنتخاب الأصناف ذات الجودة والقيمة العالية كالمجدول وكيفية قطع رأس النخلة والمراحل التي يمر بها النسيج في المعمل.

وأضاف مدير المعمل، انه تم من خلال فرع المعمل محافظة المنيا، تنفيذ التدريب الصيفي، لطلاب كلية الزراعة بجامعة المنيا، تناول عددا من الموضوعات، على رأسها: اختيار الفسائل وكيفية تجهيز الأرض للزراعه والخدمة السمادية التي يتم إضافتها قبل الزراعة، وكيفية تطبيق مواصفات وشروط ومعايير الممارسات الزراعية الجيدة GAP في المزارع ومحطات تعبئة الثمار، واهم الآفات والأمراض التي تصيب نخيل البلح وطرق مكافحتها.

وقال جاد الله، إنه تم تنفيذ ندوة علمية، حول التغيرات المناخيه وتاثيراتها على نخيل التمر بالتعاون بين المجلس الدولي للتمور، و المعمل المركزي للابحاث وتطوير نخيل البلح في مصر، وذلك لعرض نتائج الدراسة المرجعية حول التغيرات المناخية والنخيل.