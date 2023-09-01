بعد طرد 15 دبلوماسيًا.. الدنمارك تطلب من روسيا تقليل موظفي سفارتها بكوبنهاجن

أعلنت الدنمارك، اليوم الجمعة، أنها طلبت من روسيا خفض عدد الموظفين في سفارتها في كوبنهاجن، في أعقاب الطلبات الروسية للحصول على تأشيرات لـ "ضباط المخابرات".

قالت وزارة الخارجية الدنماركية إن البعثة الروسية ستحتاج إلى خفض عدد موظفيها ليتناسب مع مستوى السفارة الدنماركية في موسكو، وأنها أبلغت السفير الروسي فلاديمير باربين بذلك، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

قالت الوزارة إن هذه الخطوة جاءت بعد مفاوضات مطولة بين البلدين بشأن تأشيرات موظفي السفارة.

قالت الوزارة إن المفاوضات لم تسفر عن نتائج بسبب المحاولات الروسية المتكررة لإدراج طلبات التأشيرة لضباط المخابرات الروسية ضمن هذه المفاوضات.

ومن الناحية العملية، سيسمح للسفارة أن يكون لديها خمسة دبلوماسيين و20 موظفا إداريا وفنيا.

قالت الوزارة "قرار التكافؤ في حجم السفارتين يعني أن السفارة الروسية في كوبنهاجن يجب أن تخفض عدد موظفيها الحاليين"، مضيفة أن التخفيض يجب أن يكتمل بحلول 29 سبتمبر.

في أبريل 2022، طردت الدنمارك 15 دبلوماسيًا روسيًا اتهمتهم بأنهم ضباط مخابرات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.