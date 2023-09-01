حسام عبدالغفار يكشف محاور المؤتمر العالمي للصحة والتنمية

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، أنه سيتم انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.

وقال عبدالغفار أنه خلال المؤتمر سيتم مناقشة خارطة الطريق لتحسين صحة أطفال المدارس في مصر بالإضافة إلي دور الهيئة العامة للتأمين الصحي في المبادرة الرئاسية لكشف وعلاج حالات

(الأنيميا - السمنـة - التقزم).



وأوضح عبدالغفار أنه سيتم مناقشة أيضا عبء سـوء التغذيـة في مصـر بالإضافة إلى إنه سيتم توضيـح أثر التغذيـة العامـة الجيـدة على أطـفـال المــدارس مشيرا إلي أنه سيتم إلقاء نظرة عامة على الإعداد والخدمات اللوجستية للمبادرة للوصول إلى أطفال المدارس في مصر (حوالي 14.000.000 طفل في 30.000 مدرسة ابتدائية).



وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أنه سيتم عرض نتائج المبادرة لعام 2023 مقارنة بالسنوات السابقة ومعالم التقدم من سنة إلى أخرى مع توضيح أهمية المبادرة من فوائد سريرية واجتماعية واقتصادية للمجتمع وذلك من خلال عددا من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

متحدث الصحة



