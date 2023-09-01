قرار جديد لـ بوتين بشأن مناطق ضمّتها روسيا من أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 عن قرار جديد بشأن المناطق التي ضمتها روسيا من أوكرانيا بعد اندلاع الحرب بينهما في فبراير 2022.

وقال بوتين، خلال اللقاء المفتوح "الحديث عن أشياء مهمة"، إنه من المقرر تخصيص حوالي 2 تريليون روبل "20 مليار دولار" في العامين ونصف العام المقبلين من المصادر الفيدرالية لتنمية مناطق جديدة في روسيا.

وأشار بوتين أيضًا إلى أن حل القضايا الاجتماعية في دونباس لا يمكن تأجيله، على الرغم من الفترة الصعبة، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وأشار الرئيس الروسي إلى ضرورة تطوير المناطق الروسية بالتساوي حتى لا يكون هناك تدفق للسكان إلى الخارج.

ووفقا له، فمن الضروري تجنب هجرة السكان في بعض المناطق.