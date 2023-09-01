الأوقاف: إطلاق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة المقبل

قالت وزارة الأوقاف إنه ستنطلق يوم الجمعة المقبل 10 قوافل دعوية ، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل.



وأهدى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، درع محافظة الشرقية.

كما أشاد محافظ الشرقية، بما تقوم به وزارة الأوقاف من جهد دعوي ومجتمعي ملموس وخدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل).

وأشاد المحافظ، بدعم وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة، فجاء هذا التكريم تقديرًا لجهود وزير الأوقاف، المبذولة في خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل) ، ونشر الفكر الوسطي المستنير ، ومحاربة الفكر المتشدد.