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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصرى للسلوم يضم هذا الثنائي استعدادا للموسم الجديد

صدى البلد

تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصرى للسلوم مع صفقتين، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وضم فريق المصرى للسلوم اللاعب أشرف اوتاكا لاعب الحمام وإسكندريه للبترول سابقا علي عقد لموسمين في صفقة انتقال حر مع المصري بالسلوم وبحضور محمد عوض المشرف العام على الفريق الأول وقطاع كره القدم بالنادي .


وتعاقد أيضا مع اللاعب رضا فتحي لاعب رايه والجزيرة والمصري السلوم سابقا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر وبحضور محمد عوض المشرف علي قطاع الكرة بالنادي.

ومن جانب اخر توصل مجلس ادارة النادي في الإجتماع الذي اقيم مع محمد عوض المشرف العام على الفريق الأول وقطاع كره القدم بالنادي وبعد عرض أكثر من جهاز علي مجلس الإدارة الى الاتفاق علي الجهاز التالي أسماؤهم لتولي مهمة تدريب الفريق الأول وهم : 


أيمن سعيد مدير فنى
يوسف الهاسكي مدرب
حامد سعيد مدرب
أحمد شوقي مدرب حراس المرمي
حسام السقا مدير الكرة
مصطفي صالح إداري 
تامر حموده مدير التعاقدات ومدير التسويق بالسعودية

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