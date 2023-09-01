تدخل سافر.. حكومة النيجر ترد على تصريحات ماكرون

أصدرت الحكومة الجديدة في النيجر، ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أدلى بها الاثنين الماضي بشأن الوضع في البلد الواقع بغرب أفريقيا.

وقالت الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري في النيجر إن السلطات السابقة قامت بخدمة أجندات خارجية على حساب مصالح البلاد.

وأضافت أن تصريحات ماكرون تعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين الماضي، أن باريس ستواصل جهودها لدعم إعادة الرئيس النيجري محمد بازوم إلى منصبه مرة أخرى، كما أشار إلى أن سفير بلاده سيبقى في نيامي رغم ضغط المجلس الانتقالي.

ودخلت النيجر في أزمة منذ 26 يوليو الماضي، إثر احتجاز الرئيس المنتخب محمد بازوم، من قبل الجنرال عبد الرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي الذي نصب نفسه فيما بعد رئيسا للمجلس الانتقالي في البلاد.