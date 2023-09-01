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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نحتاج لمليارات.. عصام البديوي: أدخلنا تطويرات عدة على شركة السكر والصناعات التكميلية

اللواء عصام البديوي
اللواء عصام البديوي

قال اللواء عصام البديوي، العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكميلية المصرية، التابعة لوزارة التموين، إن الشركة تعد من أعرق الشركات في مصر والشرق الأوسط، وعمرها يتجاوز الـ 150 عاما، ومصانعها عتيقة تخدم كم كبير من المزارعين، وتجار السكر، كما أن الشركة يتعامل معها بشكل مباشر قرابة الـ 250 ألف شخص، وبشكل غير مباشر يتم الحديث عن عشرات الملايين. 

عصام البديوي: التطوير في ملف السكر يحتاج لمليارات 

وأضاف "البديوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، اليوم الجمعة، أن عدد المستفيدين من شركة السكر في الصعيد فقط، رقم مهول جدا.

وأوضح: تشرفت بتولي مسؤولية شركة السكر في نهاية عام 2020، وهي شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتتبع وزارة التموين مع الدكتور علي المصيلحي، وكان لدي تكليف بالعمل على تطوير الشركة والنهوض بكافة محاور العمل بها.

وأشار اللواء عصام البديوي، إلى أن الشركة لديها محورين أساسيين في العمل، وهما، السكر، والصناعات التكميلية، موضحا أن محور السكر يحتاج لمليارات للتطوير، ويتم التطوير فيه بشكل تدريجي في الوقت الحالي؛ بسبب التكلفة المرعبة في التطوير، ولكن الصناعات التكميلية يتم العمل على تطويرها بشكل كبير، من خلال مصانع الكحول. 

ونوه بأنه يتم إنتاج كميات كبيرة من الكحول، تصل نسبة النقاء فيه إلى 96%، إذ أن السوق الصناعي يحتاج كحول مطلق درجة النقاء الخاصة به 99.9%، وهو ما يدخل في صناعات طبية، وهائل في التصدير، ولذلك تم إنشاء وحدة لإنتاج الكحول المطلق، وتم افتتاحها بالأمس. 

ولفت إلى أن هناك وحدة تعبئة الأكسجين، كانت متهالكة بشكل كبير، وتم تطويرها، وافتتاحها، وجرى بدء العمل بها في تعبئة الأكسجين. 

عصام البديوي شركة السكر برنامج خط أحمر محمد موسى قناة الحدث اليوم

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