دعم أهالي سيناء واجب وطني.. القباج تلتقي شيوخ قبائل الشيخ زويد ورفح

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم لقاءً مع شيوخ قبائل وعوائل الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على فيسبوك تفاصيل اللقاء .

واستعرضت نيفين القباج التدخلات التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة شمال، قائلة: إننا مقبلون على مرحلة البناء سواء في المنشآت أو البشر، والدولة لن تدخرا جهدًا في دعم أهالي سيناء، خاصة أن تقديم الدعم لأهالي سيناء واجب وطني.

من جانبهم عبر شيوخ قبائل وعوائل الشيخ زويد ورفح عن تقديرهم لوزيرة التضامن الاجتماعي والجهود والبرامج المختلفة التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي في المحافظة، بالإضافة إلى قيامها بمجموعة من الزيارات المتتالية لمحافظة شمال سيناء في فترة وجيزة ومتابعة المشروعات التنموية التي تقوم بها الوزارة في المحافظة.

وطالب شيوخ قبائل وعوائل الشيخ زويد ورفح وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة قيام وزارة التضامن الاجتماعي باستكمال ما قامت به من مشروعات في حفر الآبار ورفع كفاء المنازل.