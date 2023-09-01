مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوضح هدف القتال ضد الجيش الروسي

أكد مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 أن خطط الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية لا يمكن الكشف عنها.

وكشف مستشار وزير الدفاع الأوكراني الهدف الرئيسي للجيش الأوكراني في القتال ضد الجيش الروسي في الوقت الحالي، مؤكدا أن إخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، هو الأمر الذي يحتل الأولوية في كييف. مشيرا إلى أنه

وأشار نجاح الجيش الأوكراني في اختراق خطوط الدفاع الروسية في عدة نقاط على الجبهة، وإنهم واثقون من الحصول على طائرات إف 16، ومن الانتصار في الحرب مع روسيا، بحسب تصريحاته لشبكة "سكاي نيوز".

وأكد مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك أن كييف لديها القدرات اللازمة للدفاع عن نفسها، منوها إلأى أن أي قرار يصدر من الرئاسة هدفه تحسين القدرات القتالية للجيش الأوكراني.

واندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي 2022، وتسبب في خسائر عسكرية جمة لدى الجانبين.