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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تشكيل المكتب التنفيذي للمنطقة الأولى الأفريقية للخماسي الحديث برئاسة مصرية

صدى البلد

أعلن الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث برئاسة سيلفستر سيدو، عن تشكيل المكتب التنفيذي للمنطقة الأولى الإفريقية برئاسة محمد شحاتة، فيما شغل منصب السكرتير العام محمد فاروق، ليتواجد مصريان في المكتب التنفيذي المكون من 7 أعضاء في إنجاز جديد للرياضة المصرية.

وجاء تشكيل المكتب التنفيذي للمنطقة الأولى كالتالي: 
المصري محمد شحاتة، رئيسًا
الكيني فرانسيس، موروكو نائبًا
المصري محمد فاروق، سكرتير عام
السوداني حسام هاشم، أمين الصندوق.
الليبي فتحي المرتجي سكرتير المنظمة.
الجنوب سوداني توج شور مالك، مستشار.
الأوغندي سايمون بيتر، مدير فني.

وقرر الاتحاد الإفريقي أن يكون مقر المنطقة الأولى في مصر اعترافًا بالدور الكبير الذي تلعبه مصر في تطور ونشر لعبة الخماسي الحديث في القارة الإفريقية.

وتضم المنطقة الأولى الإفريقية 13 دولة وهي: مصر، أوغندا، ليبيا، السودان، جنوب السودان، كينيا، المغرب، الجزائر، تونس، أريتريا، جيبوتي، الصومال، أثيوبيا.

جاء ذلك على هامش بطولتي إفريقيا وأوقيانوس خلال اجتماع الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث بحضور كل من: سيلفستر سيدو رئيس الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث وأوهانيل جينيفر نائب رئيس الاتحاد الإفريقي وأعضاء المكتب التنفيذي چارچو سيكو ولينجاني إسماعيلا وبيتر سيمون، ودكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد المصري بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد المصري علي عاصم وعوض سامي.

واجتمع اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأعضاء المكتب التنفيذي على هامش بطولتي إفريقيا وأوقيانوس للخماسي الحديث والمؤهلين لأولمبياد باريس 2024.

واشاد وزير الرياضة بتواجد المصريين في المناصب الإفريقية والدولية مما يعكس قوة الدولة المصرية مشيرا الى انه اصبح لدي مصر علاقات واشخاص مصريين  ذو صفات دوليه كثيرة يمثلون مصر فى تلك الاتحادات.


وأكد  صبحي أن الاتحاد المصري للخماسي الحديث ساهم في نشر اللعبة في القارة الإفريقية، وهذه هي القوة الناعمة للدولة المصرية التي تهدف إلى زيادة العلاقات بينها وبين الدول الإفريقية.

ونجح المنتخب المصري للخماسي الحديث رجال وسيدات في الحصول على المراكز الثلاث الأولى لمنافسات بطولة إفريقيا للخماسي الحديث وحجز مقعد للرجال والسيدات لأولمبياد باريس 2024.

وحجز صاحب فضية الأولمبياد أحمد الجندي مقعده في أولمبياد باريس 2024 عقب الحصول على المركز الأول في بطولة إفريقيا لفردي الرجال، فيما جاء شقيقه محمد الجندي في المركز الثاني وحصل على الميدالية البرونزية إسلام حامد. 

وفي مسابقة فرق الرجال جاءت مصر في المركز الأول ومالي بالمركز الثاني وحصدت جامبيا المركز الثالث. 

وعلى صعيد فردي السيدات تأهلت ملك إسماعيل لأولمبياد باريس الصيف القادم بعد التتويج بالميدالية الذهبية، فيما حصدت هايدي عادل الميدالية البرونزية. 

وجاء المنتخب المصري في المركز الأول لفرق السيدات وجنوب إفريقيا في المركز الثاني وأوغندا في المركز الثالث.

كما توج الثنائي المصري المكون من مهند شعبان وجنى عطية بالميدالية الذهبية في مسابقة التتابع المختلط للبطولة الافريقية برصيد 1049 نقطة.

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