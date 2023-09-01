بعد أنباء ارتباطه بالأهلي.. مهاجم أمريكي ينتقل إلى الدوري البرتغالي

أعلن نادي أكاديمية فيسو البرتغالي، ضم الأمريكي ذو الأصول النيجيرية إدوفي إيكوبا، لمدة 3 سنوات.

ووفقًا للصفحة الرسمية للنادي فإن اللاعب إيكوبا وقع عقدًا مع الفريق حتى صيف 2026.

وكان اللاعب صاحب الـ 25 عامًا، قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي، خلال الصيف الجاري، قبل أن يختار الانضمام إلى الدوري البرتغالي.

“إيكوبا” شارك مع فريق زالاجيرسيج المجري، في العام الماضي، في 69 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 22 هدفا، وصنع 6 آخرين.

يُذكر أن النادي الأهلي ما زال يبحث عن مهاجم قوي؛ للتعاقد معه، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، بناء على رغبة مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.