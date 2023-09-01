تركيا تلجأ لـ قرض بمليار دولار لإعمار المناطق المنهارة من الزلزال

وقعت تركيا والبنك الدولي، اليوم الجمعة، اتفاقاً للحصول علي قرض بقيمة مليار دولار، يتم توجيهها لإعادة إعمار المناطق المتظررة من الزلزال الذي ضرب تركيا في شهر فبراير الماضي.

وقالت وزارة الخزانة التركية، إن البنك الدولي وتركيا وقعا اتفاقاً، بشأن استخدام القرض في إطار "مشروع إعادة التأهيل والإعمار بعد الزلزال في تركيا"، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

ويبلغ أجل القرض 18 سنة، منها فترة سماح مدتها 5 سنوات.

وقال وزير الخزانة التركي محمد شيمشك: "سنواصل العمل بكل طاقتنا وتعبئة كل مواردنا الدولية والمحلية للمساعدة على عودة المنطقة إلى سابق عهدها، في أقرب وقت".