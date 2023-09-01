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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مره في إفريقيا.. انعقاد الملتقي الدولي الجيومكاني بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع الجمعية الدولية للمسح التصويري والاستشعار من البعد ISPRS، المؤتمر الدولي GSW 2023، والذي يعقد كل عامين في إحدى الدول، والمؤتمر هذا العام في نسخته الخامسة، حيث بدأ في عام 2013 فى تركيا، ثم 2015 في فرنسا، ثم 2017 في الصين، ثم 2019 في هولندا، والآن 2023 بالأكاديمية العربية في جمهورية مصر العربية.

وتنظم الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى المؤتمر فى الفترة من 2 –7 سبتمبر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضور العديد من الوزراء والمسؤولين ومشاركة وزراء التعليم العالى والبحث العلمى، والنقل، و السياحة والأثار والزراعة والري والموارد المائية والبيئة، و الهجرة والمصريين بالخارج، كذلك العديد من نواب الوزراء.   

كما يحضر المؤتمر العديد من رؤساء الجامعات ومراكز البحوث المصرية ورئيس هيئة المساحة المصرية ورئيس هيئة المساحة السعودية ورئيس مركز محمد بن راشد للفضاء ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وممثلى شركة إيزرى وكذلك ممثلى وكالة الفضاء المصرية والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ورئيس مجلس ادارة شركة أبو قير للأسمدة.

وتتضمن محاور المؤتمر كل ما يتعلق بالاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وعلوم البيانات والمسح والتصوير ومعالجة الصور وعلوم المساحة وتطبيقاتها المختلفة فى شتى مناحي الحياة الهندسية والزراعية والانشائية والمساحة والموارد المائية وكذلك تحليل البيانات والصور.

ويستمر المؤتمر على مدار 6 أيام يعرض فيه أكثر من 600 ورقة بحثية لباحثين من 68 دولة ويحضر المؤتمر أكثر من 1000 باحث وعالم.

كما يتم عقد ورش عمل تدريبية على الجديد فى علوم الاستشعار من البعد وتحليل البيانات يقدمها الباحثين المرموقين فى هذا المجال أو الشركات الصناعية المتخصصة.

ويصاحب المؤتمر معرضا علميا لكبريات الشركات المحلية والعالمية العاملة فى هذا المجال لعدد 21 شركة ، علماً بأن الناقل الرسمي للمؤتمر هو شركة مصر للطيران.

وقد نجحت جمهورية مصر العربية عن طريق الأكاديمية العربية فى استضافة هذا المؤتمر عن طريق مبادرة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى برئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، بالتقدم بطلب إلى الجمعية العامة لمؤسسة ISPRS في أثناء انعقادها في نيس بفرنسا منذ عامين، مدعوماً بملف جيد، يوضح إمكانات الأكاديمية، كأحد منظمات جامعة الدول العربية، والدعم الذي تحظى به من الحكومة.

كذلك تم تقديم كلمة وفيديو يوضح ما تقوم مصر به الآن من نهضة عمرانية زراعية صناعية، حيث كلل كل ذلك بإسناد مؤسسة ISPRS للأكاديمية بتنظيم  GSW 2023 .

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الهيئة القومية للاستشعار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الفضاء المصرية القومية للاستشعار من البعد الموارد المائية هيئة المساحة المصرية

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