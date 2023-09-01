انطلاق أكبر تجمع رياضي في مصر على أرض بورسعيد

انطلقت فعاليات حفل افتتاح بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ ٥٦، أكبر تجمع رياضي في مصر بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية ببورسعيد.

وقام هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بتسليم درع بطولة الشركات رقم ٥٥، إلى المهندس حسن كامل رئيس الاتحاد الرياضي للشركات بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد الرياضي للشركات ورؤساء الشركات المشاركة، وأعلن وزير الشباب والرياضة البدء بفاعليات البطولة.

وتم إطلاق شعلة البطولة الـ 56 والتي تقام بمحافظة بورسعيد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية، تحت شعار "شعلة لليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد".

وصرح هاني أمان أن الشركةالشرقية"إيسترن كومباني" تحرص على تعزيز جهود النشاط الرياضي، وتطوير مختلف الألعاب الرياضية، خاصة أن الشركة تتطلع لاستمرار ريادتها لهذه البطولة التي تسيطر على لقبها على مدار 20 عاما متواصلة، مؤكدا على سعادته وشعوره بالفخر لمشاركة الشركة في البطولة، وبما يحققه لاعبي الشركة الشرقية “ايسترن كومباني" في بطولة اولمبياد الشركات، وحرصهم على الاحتفاظ باللقب.

وتأتي البطولة بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بذكري مرور خمسين عامًا علي نصر أكتوبر المجيد، ورغبة الشركة الشرقية في تشجيع العاملين على ممارسة الرياضة، ودعم حالة التنافس الرياضي الذي يعيشه المشاركون من العاملين خلال فترة تنفيذ البطولة التي تخدم قطاعًا هاماّ وحيوياّ يُمثِّلهُ المجتمع العمالي.