بسبب ليفربول | محمد صلاح يغيب عن مواجهة مصر أمام إثيويبا

أكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، غياب الدولي المصري محمد صلاح، عن منتخب مصر أمام إثيوبيا، في إطار الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وقال إبراهيم عبد الجواد في تصريحات عبر برنامجه على قناة “أون سبورت”: "الأقرب أن محمد صلاح سيغيب عن مواجهة إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا".

محمد صلاح مع منتخب مصر

وتابع: “بحسب ما ورد لنا من أخبار، أنه بنسبة 99%، محمد صلاح لن يشارك مع منتخب مصر أمام إثيوبيا، على أن يشارك أمام تونس”.

واختتم: “اقتراب محمد صلاح من الغياب عن مصر أمام إثيوبيا بسبب ما يحيط به من أخبار حول مستقبله مع نادي ليفربول”.