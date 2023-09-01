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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلامي يفتح النار على حسن شاكوش بسبب حفله في الساحل الشمالي

حسن شاكوش
حسن شاكوش

شن الإعلامي محمد موسى، هجومًا حادًا على مغني المهرجانات حسن شاكوش، بعد أزمته الأخيرة في الساحل الشمالي مع الجماهير، إذ انفعل الأخير بصورة غير لائقة على الجماهير خلال أحد حفلاته، مع سبهم، وسط حالة من الغضب الكبيرة بين الجماهير من تصرفات حسن شاكوش. 

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، إن مطرب المهرجانات حسن شاكوش دخل في أزمة جديدة في أحد حفلاته، "مسك الميكروفون بتاعه في الحفلة وقال اللي مش هيكمل الحفلة في ستين ألف داهية، والجمهور كان غاضب جدا تجاه حسن شاكوش". 

محمد موسى يشن هجوما حادا على حسن شاكوش 

وتابع محمد موسى، أن الفنان رضا البحراوي حينما حدثت أزمة بينه وبين حسن شاكوش تم وقف كلا المطربين منذ عامين تقريبا بسبب الأزمة الشهيرة بينهما أيضا كانت أزمة كبيرة، "لما واحد يخرج يهين الجمهور يقوله في ستين داهية؟، الجمهور ده هو اللي بيدفعلك تمن حفلتك، الجمهور ده هو اللي عملك سواء شاكوش أو غيره". 

واستكمل: "إوعى تكون فاكر إننا هنطبطب عليك، إهانة الجمهور المصري خط أحمر، إوعى تخطيه سواء أنت ولا غيرك، أنا واثق إن حساب نقابة المهن الموسيقية معاك هيكون حساب عسير، مش غرامة 50 ألف جنيه ولا وقف أسبوع، دي إهانة للجمهور". 

وأردف: "حسن شاكوش نسي إن الجمهور هو اللي عمله نجم، ولولا الجمهور ده اللي بيدفع تمن تذكرة حفتلك؛ عمرك ما كنت هتغني خالص". 

وقدم محمد موسى بلاغا رسميا لـ مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، ضد حسن شاكوش، قائلا: "هناك مؤدي مهرجانات وقع على إقرار، التزم خلاله باحترام الجمهور، ولكنه وجه إهانة للجمهور، وقال لهم: اللي يحضر يحضر، واللي مش عاوز يستنى؛ في ستين ألف داهية". 

حسن شاكوش محمد موسى الساحل الشمالي قناة الحدث اليوم مصطفى كامل

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