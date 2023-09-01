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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي عهد الأردن يعزي في العريس المتوفي يوم فرحه

صدى البلد

خلال تقديم ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الجمعة ، واجب العزاء إلى أهالي محافظة معان وعشيرة الفناطسة، بوفاة الشاب حمزة الفناطسة إثر إصابته بعيار ناري طائش خلال عرسه، أكد الحسين أن عادة إطلاق النار في الأعراس يدب أن تنتهي تماما. 

 

ووفقا لمقطع يظهر ولي العهد الأردني خلال تقديمه واجب العزاء، أعرب الحسين بن عبد الله، خلال زيارته بيت العزاء، عن حزنه الشديد وعن تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية والفعاليات الشعبية، للحد من ظاهرة استخدام العيارات النارية في الأفراح.

 

وقال الأمير الحسين: أنا بقول لازم القانون يكون سيد الموقف ولازم نكون جادين، الموضوع تحول من فرح إلى ترح. مضيفا: خلص هذا الموضوع بكفي مش من عاداتنا ومش من تقاليدنا الأصيلة واحنا مش كل ما بدنا نفرح لازم يكون في ضحايا، هذه العادة بدنا نخلص منها. 

 

جاءت حادثة مصرع العريس الأردني العشريني حمزة الفناطسة، إثر رصاصة طائشة أطلقها أحد الموجودين خلال الاحتفال، وهو الأمر الذي أعاد فتح ملف ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح والمناسبات وتجديد الدعوات الرسمية والشعبية إلى الخلاص منها.

 

وجه المدعي العام تهمتي القتل القصد وإطلاق أعيرة نارية دون داع، للمتهم الذي تم إيقافه وحبسه 15 يوماً قابلة للتجديد.

الأردن فرح قتل إطلاق نار في المناسبات

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