بقوة 421 حصانا .. برونكو العملاقة بعد ترقيات MANHART |صور

قررت شركة MANHART الالمانية وعملاقة مجال تعديل السيارات، أن تواصل الابداع من جديد، ولكن عبر النسخة العملاقة فورد برونكو والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تمتعت بحزمة من الترقيات الجديدة ابرزها المحرك والذي يضخ قوة قدرها 421 حصانا.

السيارة "فورد برونكو" المعدلة من MANHART

برونكو العملاقة بعد ترقيات MANHART المميزة

حصلت السيارة فورد برونكو على محرك تيربو سعة 2.7 لتر، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 421 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 680 نيوتن/متر، وسط تنوع المحركات القياسية حيث تقدم في امريكا بسعة 3.0 لتر طراز ايكو بوست، بينما تقدم في اوروبا بنوعين من المحركات الاول سعة 2.3 لتر والثاني 2.7 لتر V6.

السيارة "فورد برونكو" المعدلة من MANHART

وحصلت السيارة برونكو العملاقة على باقة من ترقيات MANHART تتضمن، مجموعة اطارات Renegade R7 للتضاريس الوعرة، حيث تقدم بقياس 35×12.5 R22 وجنوط مقاس 9.5×22 إنش ذات مظهر هندسي انيق ومتعدد الاضلاع باللون الاسود ومكابح بريمو الشهيرة.

السيارة "فورد برونكو" المعدلة من MANHART

وجاءت السيارة فورد برونكو المعدلة من منهارت بطلاء خارجي برتقالي اللون، يضم بعض اللمسات السوداء، وشعار MANHART الذي يزين ارجاء الهيكل الخارجي، ويبدو أن المقصورة الداخلية تمتعت بالسمة البرتقالية ايضا، حيث يظهر ذلك عبر الكسوة الداخلية التي تأتي بجلد اكنتارا المعروف.

السيارة "فورد برونكو" المعدلة من MANHART

سعر السيارة "فورد برونكو" المعدلة من MANHART

تبدأ اسعار السيارة المعدلة بقيمة سعرية قدرها 74 الف و500 يورو، اي مايقرب من 2 مليون و500 الف جنيه مصري.