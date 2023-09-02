عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين تفتح باب الحجز فى وحدات بمدينتى.. اليوم

صدى البلد

تفتح نقابة الصحفيين اليوم باب الحجز لعدد (50) وحدة سكنية بمدينتي، اعتبارًا من اليوم  السبت 2/9/2023م ولمدة (8) أيام تنتهي يوم الأحد 10/9/2023م، علمًا بأن متوسط سعر المتر يتراوح من (21000 إلى 25000 جنيه) حسب مساحة كل وحدة، ونسبة التميز ويضاف إلى ذلك اشتراك النادي ووديعة الصيانة.

تقع الوحدات المخصصة بمجموعات (70-84-103-114-124-125-15) بمساحات تتراوح (70م2، 90م2، 100م2، 130م2، 150م2، 160م2، 180م2، 190م2  وحتى 200م2) وبأدوار مختلفة.

يُسدد 25% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% من قيمة الوحدة (مجلس أمناء) + 0.5% مصاريف إدارية،   على أن يُقسط الباقي على سبعة أقساط سنوية محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل) وذلك من تاريخ استلام الوحدة، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل التعاقد. يبدأ التقديم اليوم السبت بمركز الخدمات بالدور الأول بالنقابة.

 

شروط الحجز: 

ألا يكون العضو قد حصل على وحدات من النقابة من قبل، وستُجرى قرعة علنية إذا زاد عدد الراغبين فى الحجز بعد استبعاد مَن سبق استفادته عن عدد الوحدات المعلن عنها، لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 دولار.. شروط إقامة الأجانب فى مصر.. قرار حكومي

حادث سيارة مروع لعائلته.. أسرار جديدة عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

غلق محور 26 يوليو لمدة 6 أشهر.. اعرف السبب والطرق البديلة

بعد فشل صفقة “سوزا”| الأهلي يقترب من مهاجم محلي قوي.. وإصابة إمام عاشور "صداع مزمن"

مات في ذكرى رحيل نجله| تعرف على حجم ثروة محمد الفايد.. وهذه علاقة “دودي” بالأميرة ديانا

وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة

مفارقة مذهلة| تفاصيل وفاة أشهر رجل أعمال مصري.. وعلاقة نجله بأميرة القلوب

غلق إحدى بوابتي التصريف.. تطورات جديدة في التخزين الرابع لسد النهضة

ترشيحاتنا

موعد تنسيق الأزهر 2023 وتوقعات القبول.. خلال ساعات

جنوب إفريقيا: ارتفاع ضحايا حريق مبنى في جوهانسبرغ إلى 76 شخصا

بقوة 421 حصانا .. برونكو العملاقة بعد ترقيات MANHART |صور

الصحفيين تفتح باب الحجز فى وحدات بمدينتى.. اليوم

هاتف اقتصادي من الدرجة الأولى.. شاومي تحقق أرقام مبيعات قياسية مع Redmi 12 5G

تركيا تكشف مصير لقاء الأسد وأردوغان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السرطان والخرف والنقرس الأبرز .. أمراض خطيرة تصيبك بسبب المشروبات الغازية

بفستان كروشية قطعتين.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة من اليونان

بفستان يتخطي 400 الف جنيه.. ريا أبي راشد تخطف الأنظاربمهرجان فينيسيا

بعد ظهور هيفاء وهبي تتناولها.. فوائد فاكهة الرامبوتان وسعر صادم للكيلو

فيديو

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

وزير الشباب: استاد المصري فى بورسعيد ينفذ بمواصفات عالمية| فيديو

كبير مشجعي المصري لوزير الشباب: بورسعيد كلها خلف الرئيس السيسي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ