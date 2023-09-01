هيئة الاستشعار من البعد: نستخدم صور الأقمار الاصطناعية لخدمة الدولة معلوماتيا

قال الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إن الهيئة كانت الوحيدة الموجودة في الدولة لهذا القطاع، وكان أحد مهامها، توطين تكنولوجيا الفضاء، وبالتالي العلماء السابقين وضعوا إستراتيجية عام 1998 حتى تمتلك مصر تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، خلال حواره ببرنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “ETC”، أنه بالفعل تم في عام 2007 إطلاق أول قمر صناعي مصري للتصوير، موضحا أنه مع رؤية القيادة السياسية والمستقبل في أن تكون تكنولوجيا الفضاء أحد أعمدة الاقتصاد المصري؛ تم إطلاق وكالة الفضاء المصرية عام 2018، وبدأ العمل الفعلي للوكالة عام 2019.

وأشار رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إلى أن الوكالة هي هيئة اقتصادية منوطة بالتكنولوجيا، وبالتالي هي من تصمم وتطلق الأقمار الاصطناعية في الفضاء، وتحقق عائدا اقتصاديا وسياسيا وأمنيا للدولة المصرية.

ونوه بأن الهيئة منوطة أيضا باستخدام صور الأقمار الصناعية لخدمة الدولة في المعلومات.