عضو باتحاد الصناعات: زيادة حجم تنعكس على المواطن بشكل مباشر

قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الصناعة تهم كل شخص ومواطن موجود على أرض البلاد، لأنه بدونها لن يتم توفير المنتجات.

وأضاف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، خلال حواره ببرنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “ETC”: “فى حال طلعنا من 17.7% من الناتج المحلي للصناعة إلى 35%، أى أن الصادرات ستتجاوز 100 مليار دولار، وهذا ما يريده الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أنه فى حال وصلنا إلى هذا الرقم، فلن يكون هناك مشكلة فى الدولار أو أن يكون هناك سعر موازي، لافتا إلى أن كل هذا ينعكس على المواطن بشكل مباشر.