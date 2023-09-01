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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هيئة الاستشعار من البعد تكشف فوائد الأقمار الصناعية في مجال الزراعة

رئيس الهيئة القومية
رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء،

قال الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إن صور الأقمار الصناعية والتكنولوجيات المتطورة أصبحت أفضل من التصوير بالطائرات؛ لأنها تأتي بتفاصيل أكثر دقة، مشيرا إلى أنه من أجل تحقيق ذلك؛ يجب أن يكون هناك فريق متعلم جيدا جدا، من أجل أن يستنبط المعلومة المناسبة للتطبيق.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، خلال حواره ببرنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “ETC”، أن مشروع الدلتا الجديدة، ومبادرة الرئيس السيسي في التوسع زراعيا، يتطلبان دراسات استكشافية مبدئية للتربة، من خلال صور الأقمار الصناعية، وهل تصلح للزراعة أم لا.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أن الاستنباطات الأولية الاستكشافية لصور الأقمار الصناعية، تتطلب تحققا حقليا نتيجة المخرج الذي استخرج من الصور، ثم تخرج فرق بحثية للميدان، وتأتي بعينات، وتحللها في المعمل، وتطابقها معا، وبالتالي تأتي لمعلومة لمتخذي القرار تكون معتمدة على الصور.

القومية للاستشعار من البعد صور الأقمار الصناعية الاقمار الصناعية مشروع الدلتا التوسع زراعيا

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