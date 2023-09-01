عودة 11 صغيرا إلى أوكرانيا بعد احتجازهم فى روسيا

أعيد 11 صغيرا إلى أوكرانيا بعد "ترحيلهم بشكل غير قانوني" من قبل الروس، حسبما زعمت السلطات في البلاد.

قال البرلمان الأوكراني إن الأطفال، وبعضهم لا يتجاوز عمره عامين، احتُجزوا بشكل غير قانوني" في مدينة خيرسون التي تحتلها روسيا. وأضاف أن خمسة من الأطفال لديهم عائلات يعودون إليها.

كتب البرلمان في منشور على فيسبوك "بدأت الدروس المدرسية اليوم وسيتمكن 11 صغيرا آخرين من الدراسة في المؤسسات التعليمية في أوكرانيا". لقد تمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد أن تم ترحيلهم بشكل غير قانوني من قبل المحتلين. وقد سبق هذا الحدث عمل مضني في العديد من الخدمات.

وأضاف البرلمان: سيستمر العمل في هذا الاتجاه. حتى يعود جميع الأطفال الأوكرانيين إلى منازلهم.

خضعت معاملة روسيا للأطفال الأوكرانيين للتدقيق على نطاق واسع، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق فلاديمير بوتين والمسؤولة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا لدورهما في مخطط مزعوم لترحيلهما.