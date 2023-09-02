تحول لا يصدق لمتعافي من الإدمان بعد سنوات من تعاطيه.. شاهد

كشف رجل يدعي أنه كان "مدمن مخدرات على الهيروين" من عمر 19 عامًا عن تحوله المذهل بعد أن أصبح متعافي من المخدر اللعين.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يقول كولان مايس ، البالغ من العمر الآن 32 عامًا ، إنه عانى من إدمانه لمدة 10 سنوات، حيث نشأ في أسرة محبة، وكان ضد المخدرات طوال فترة المدرسة.

ومع ذلك ، حاول كولان لأول مرة تدخين القنب البالغ من العمر 16 عامًا لقمع الأفكار السلبية الناجمة عن اضطراب الوسواس القهري

وبعد ذلك بدأ في تعاطي الكوكايين ليدخل بعدها في دوامة مخدر الهيروين ليصبح مدمن مخدرات.

تحول لا يصدق لمتعافي من الادمان بعد سنوات من تعاطيه

لقد أنفق مئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية على عادته، حيث تظاهر بأنه طالب جامعي ضائع يحتاج إلى أموال سيارة أجرة قبل أن ينتقل إلى سرقة المشروبات الكحولية من المتاجر لبيعها.



لكنه تخلى أخيرًا عن عادته عندما دخل المستشفى بسبب تعفن الدم والالتهاب الرئوي الذي أصيب به بسبب تعاطي المخدرات.

تحول لا يصدق لمتعافي من الادمان بعد سنوات من تعاطيه

ليعقد صفقة مع نفسه بأنه إذا نجا فلن يتعاطى المخدرات مرة أخرى، وبعد مرور 36 شهرًا، أصبح نظيفًا ووجد الحب مع صديقته كلارا ويعمل كمرشد يدعم المدمنين حيث يدير بودكاست أسبوعيًا يتناول قضايا مثل الصحة العقلية والنمو الشخصي. قال كولان، من كارديف، ويلز: «إن الإدمان على أي شيء ليس بالأمر الجيد.