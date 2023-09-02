معلم بالغردقة يتطوع لتجديد مدرسته بحب وإهتمام قبل العام الدراسي الجديد

في إطار جهود استعداد مدرسة شدوان للتعليم الأساسي بالغردقة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024 بكل يسر وسهولة، قرر المعلم أشرف إبراهيم، الذي يشغل منصب أمين معمل علوم بالمدرسة، أن يقدم مساهمة مميزة ومشاركة مجتمعية فريدة من نوعها.

أشرف إبراهيم يحمل في قلبه حبًا عميقًا للمدرسة التي يعمل بها. يعتبرها بيته الثاني ويقضي فيها ساعات طويلة خلال يومه العملي، أكثر من الوقت الذي يمضيه في منزله الخاص. لهذا السبب، اقترح أشرف بأن يتطوع لطلاء حوائط فصول المدرسة والممرات بنفسه، بهدف تجديد المظهر وتوفير بيئة مريحة وجميلة للطلاب والمعلمين.

أشرف إبراهيم، الذي يعشق المدرسة ويعتبرها مصدر إلهامه الدائم، أعرب عن سعادته البالغة خلال عملية الطلاء. فبالنسبة له، كان ذلك ليس مجرد تجديد جدران المدرسة، بل كانت طريقة للتعبير عن حبه واهتمامه العميقين بالتعليم والمدرسة.

مدير مدرسة شدوان بالغردقة، السيد أحمد حربي، أشاد بمبادرة أشرف ووصفها بأنها مثال للمشاركة المجتمعية في تحسين بيئة التعليم. وأشار إلى أهمية صيانة البنية التحتية للمدرسة استعدادًا للعام الدراسي الجديد، حيث تمت تلك الخطوة بتنسيق وتعاون وثيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

وفي سياق مشابه، كشف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن استعدادات الإدارة التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تمت مراجعة جميع التجهيزات المدرسية وصيانة البنية التحتية للمدارس بما في ذلك الفصول والمباني الإدارية والمرافق الصحية.