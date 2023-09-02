عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معلم بالغردقة يتطوع لتجديد مدرسته بحب وإهتمام قبل العام الدراسي الجديد

صدى البلد

في إطار جهود استعداد مدرسة شدوان للتعليم الأساسي بالغردقة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024 بكل يسر وسهولة، قرر المعلم أشرف إبراهيم، الذي يشغل منصب أمين معمل علوم بالمدرسة، أن يقدم مساهمة مميزة ومشاركة مجتمعية فريدة من نوعها.

 أشرف إبراهيم يحمل في قلبه حبًا عميقًا للمدرسة التي يعمل بها. يعتبرها بيته الثاني ويقضي فيها ساعات طويلة خلال يومه العملي، أكثر من الوقت الذي يمضيه في منزله الخاص. لهذا السبب، اقترح أشرف بأن يتطوع لطلاء حوائط فصول المدرسة والممرات بنفسه، بهدف تجديد المظهر وتوفير بيئة مريحة وجميلة للطلاب والمعلمين.

أشرف إبراهيم، الذي يعشق المدرسة ويعتبرها مصدر إلهامه الدائم، أعرب عن سعادته البالغة خلال عملية الطلاء. فبالنسبة له، كان ذلك ليس مجرد تجديد جدران المدرسة، بل كانت طريقة للتعبير عن حبه واهتمامه العميقين بالتعليم والمدرسة.

مدير مدرسة شدوان بالغردقة، السيد أحمد حربي، أشاد بمبادرة أشرف ووصفها بأنها مثال للمشاركة المجتمعية في تحسين بيئة التعليم. وأشار إلى أهمية صيانة البنية التحتية للمدرسة استعدادًا للعام الدراسي الجديد، حيث تمت تلك الخطوة بتنسيق وتعاون وثيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

وفي سياق مشابه، كشف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن استعدادات الإدارة التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تمت مراجعة جميع التجهيزات المدرسية وصيانة البنية التحتية للمدارس بما في ذلك الفصول والمباني الإدارية والمرافق الصحية.

 

مدرسة شدوان الغردقة تجديد المدرسة تطوع المعلم للطلاء مشاركة مجتمعية في التعليم استعدادات العام الدراسي الجديد أمين معمل المدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة كهرباء الجيزة..الأهالي: ربنا يسترها علينا|فيديو

45 في عدة مناطق..مرتفع جوي يضرب مصر.. وهذه درجات الحرارة|تفاصيل طقس السبت

هل يتعرض منتج مسلسل سفاح الجيزة للمساءلة القانونية؟.. معلومات جديدة لأول مرة

بعد فشل صفقة “سوزا”| الأهلي يقترب من مهاجم محلي قوي.. وإصابة إمام عاشور "صداع مزمن"

مات في ذكرى رحيل نجله| تعرف على حجم ثروة محمد الفايد.. وهذه علاقة “دودي” بالأميرة ديانا

مفارقة مذهلة| تفاصيل وفاة أشهر رجل أعمال مصري.. وعلاقة نجله بأميرة القلوب

محمد صلاح في السعودية خلال ساعات| عرض الـ 200 مليون إسترليني يحسم الأمر.. تطورات المفاوضات

كاف في ورطة.. استبعاد فريق أنجولي قبل قرعة السوبر الإفريقي بساعات

ترشيحاتنا

حرب جديدة على الأبواب.. إسرائيل تستعد لتصعيد في عدة ساحات

إطلاق صواريخ .. إعلام إسرائيلي: الهجمات على غزة رداً على عمليات الضفة سيكون لها ثمن

هل تغسل من ماتت أثناء الولادة ويُصلى عليها أم تدفن مثل الشهداء؟.. انتبه

29 ضحية .. حادث مروري مروع بالعراق

تحرك أمريكي بشأن أزمة اللاجئين السودانيين في تشاد

ضابط سابق في الجيش الأمريكي يكشف موعد انتهاء الهجوم الأوكراني المضاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة .. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

45 في عدة مناطق..مرتفع جوي يضرب مصر.. وهذه درجات الحرارة|تفاصيل طقس السبت

السرطان والخرف والنقرس الأبرز .. أمراض خطيرة تصيبك بسبب المشروبات الغازية

بفستان كروشية قطعتين.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة من اليونان

فيديو

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

وزير الشباب: استاد المصري فى بورسعيد ينفذ بمواصفات عالمية| فيديو

كبير مشجعي المصري لوزير الشباب: بورسعيد كلها خلف الرئيس السيسي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ