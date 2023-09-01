الكشف الطبي بالمجان على 1453 مواطنا بقرية أم الرزق في دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد،، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الأربعاء والخميس انعقدت قافلة بقرية أم الرزق بمركز كفر سعد ، تردد عليها ١٤٥٣ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٢٩حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٧ حالات، بالإضافة إلى إجراء ٤٦٦ تحليل معملى و فحص ٢٦ حالة بالأشعة و ٣٤ حالة أخرى بالسونار.