أوكرانيا تهدد: الهجمات بالطائرات المسيرة على أراضي روسيا ستزداد

قال مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك، اليوم الجمعة، إن عدد الهجمات بالطائرات المسيرة على أراضي روسيا سيزداد.

وأوضح بودولياك في حوار لوكالة "رويترز" للأنباء: "يلاحظ تزايد عدد الهجمات بالطائرات المسيرة المجهولة التي تم إطلاقها من داخل أراضي روسيا الاتحادية، وعدد تلك الهجمات سيزداد".

وأضاف المسئول الأوكراني "هذه هي المرحلة من الحرب التي تنتقل فيها العمليات القتالية تدريجيا إلى أراضي روسيا الاتحادية".

وتخطط أوكرانيا لضرب موسكو بصواريخ طويلة المدى تم تطويرها حديثًا، حسبما زعم أحد المسؤولين في البلاد.

قال مسؤول في الدولة التي مزقتها الحرب إنهم خططوا لضرب العاصمة الروسية بالإضافة إلى أهداف أخرى داخل روسيا، وذلك باستخدام صواريخ طويلة المدي حسبما أفاد موقع ديلي ميل البريطاني.

اضطرت كييف إلى اللجوء إلى تطوير صواريخها بعيدة المدى بعد أن نصت اتفاقية الدول الحليفة التي تزودها بالذخائر على عدم إمكانية استخدامها خارج أراضي أوكرانيا.