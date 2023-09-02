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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة شاب داخل عقار تحت الإنشاء في الغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحر الأحمر على جثة شاب مجهول الهوية داخل عقار قيد الإنشاء في مدينة الغردقة.

وفور تلقي اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر الإخطار من غرفة عمليات النجدة بالعثور على الجثة، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة ثان الغردقة إلى موقع الحادث.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام بوجود جهات التحقيق المختصة لمعرفة ملابسات وأسباب الوفاة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

لم تُعلن الجهات الأمنية بعد عن هوية الشاب أو تفاصيل أخرى حول الحادثة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية تحيط بها.

الغردقة جثة شاب مجهول الهوية قسم شرطة ثان الغردقة مشرحة مستشفى الغردقة العام مستشفى الغردقه مستشفى الغردقة العام البحر الأحمر

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