روسيا: خسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع تجاوزت 5 آلاف جندي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الأسبوع الأخير.

وأضافت الدفاع الروسية، أن خسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع بلغت 5 آلاف جندي، وتمكنت القوات الروسية من إحباط حوالي 100 هجوم، حسبما نقلت “روسيا اليوم”.

وقالت وزارة الدفاع إن الوضع الميداني كان أكثر توترا خلال الأسبوع الماضي في اتجاهي زابوروجيو ودونيتسك.

قال مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك، اليوم الجمعة، إن عدد الهجمات بالطائرات المسيرة على أراضي روسيا سيزداد.

وأوضح بودولياك في حوار لوكالة "رويترز" للأنباء: "يلاحظ تزايد عدد الهجمات بالطائرات المسيرة المجهولة التي تم إطلاقها من داخل أراضي روسيا الاتحادية، وعدد تلك الهجمات سيزداد".

وأضاف المسئول الأوكراني "هذه هي المرحلة من الحرب التي تنتقل فيها العمليات القتالية تدريجيا إلى أراضي روسيا الاتحادية".