بدء فعاليات ملتقى القيادات الشبابية الطلابية الأول في الغردقة

شهدت المدينة الشبابية بالغردقة، انطلاق الجلسة الافتتاحية "للملتقى الأول للقيادات الشبابية الطلابية" لبناء الوعي بالإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء تحت شعار "القائد النبيل".

وينظم الملتقى الإدارة المركزية للتعليم المدني بالتنسيق مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال بالتعاون والشراكة مع معهد إعداد القادة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتقام فعاليات الملتقى برئاسة إيمان عبد الجابر، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، والدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، والدكتور حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، وخالد فوزى مدير إدارة تأهيل الكوادر الشبابية في الوزارة، والدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة، والدكتور ربيع سيد منسق الأنشطة الطلابية بالمعهد، والدكتور عبد المنعم الجيلاني منسق المعهد مع المدينة.

جاء ذلك بحضور حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وشيرين صفوت، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وايرينى نجاح مسئول برلمان الشباب بإدارة البرلمان والتعليم المدنى، ونخبة من أعضاء برلمان الشباب بالبحر الأحمر.