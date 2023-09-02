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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لانهاء حياة دبة بالرصاص يثير الغضب في إيطاليا

انهاء حياة دبة
انهاء حياة دبة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار الغضب في إيطاليا بعد إنهاء حياة دبة بالرصاص وترك صغيرها بلا مأوى.

وقال متنزه "أبروتسو ولاتسيو وموليزي" الوطني على "فيسبوك" إن الدبة قُتلت في وقت متأخر من الخميس على مشارف بلدة سان بينيديتو دي مارسي، ونشر أيضا صورة تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يتضح بعد سبب إطلاق النار على الدُبة لكن القانون في إيطاليا يـ منع صيد الدببة.

وبحسب مقطع فيديو رصدت الدُبة في بلدة مجاورة قبل بضعة أيام مع صغيريها.

وكانت تعرف باسم "أمارينا" ومعناه "الكرز الأسود" نسبة إلى الفاكهة التي كانت تأكلها.

ويعد متنزه "أبروتسو ولاتسيو وموليز" الوطني موطنا لحوالي 50 دبا بُنيا، وهو نوع موجود في وسط إيطاليا.

ويأتي اللغط حول إطلاق النار على الدُبة بعد جدل حول حادثة وقعت في أبريل عندما قتل دب عداء يبلغ من العمرة 26 عاما في شمال إيطاليا.

 

دبة إيطاليا مقطع فيديو

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