سبب طارئ يؤجل عودة الإماراتي سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم الجمعة، عن تأجيل عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من على متن محطة الفضاء الدولية؛ بسبب ظروف الطقس السيئة.

وأكدت وكالة "ناسا" وشركة "سبيس إكس" أن الموعد المحتمل لانفصال المركبة “دراجون”، عن المحطة، لن يكون قبل يوم 3 سبتمبر، على أن يكون الهبوط إلى الأرض في 4 سبتمبر، وفقًا لظروف الطقس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

يذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي تتم إدارته من قِبل مركز محمد بن راشد للفضاء، يعد أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتلك المؤسسة تابعة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالامارات، ويهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.