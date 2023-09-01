وفد مستقبل وطن يتفقد محطة مياه المعمورة ويشكر العاملين على جهودهم

نظمت أمانة المنتزه ثان بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية بالتنسيق مع أمانة الإسكان والمرافق بالمحافظة، زيارة تفقدية إلى محطة مياه المعمورة، لتقديم الشكر لقيادات الشركة والعاملين بالمحطة على جهودهم المبذولة في انتاج كوب مياه نظيف للمواطنين، وذلك في إطار الحزب التوعوي لتعريف شباب الحزب وتوعيتهم بمراحل انتاج وتنقية المياه داخل المحطة، حيث استقبل الوفد المهندس القذافي إبراهيم مدير عام الإنتاج والصيانة شرق الإسكندرية، والمهندس محمد فتحي، مدير المحطة.



جاء ذلك بحضور المهندس السيد حسن، أمين شئون الإسكان والمرافق العامة بالإسكندرية، وحسن ذوق، أمين قسم المنتزه ثان، والأمناء المساعدين مالك المرزوقي والدكتور عمرو سليم والكاتب الصحفي أحمد بسيوني، وعمرو الإسناوي، أمين الإسكان والمرافق بالقسم، والاستاذ زياد عمرو، عضو هيئة مكتب أمانة إعلام الإسكندرية، ولفيف من شباب الحزب.

وتفقد الوفد محطة المعمورة التي تخدم أهالينا في المنتزه وبعض أجزاء من محافظة البحيرة، ولها الدور الأكبر فى مجال تنقية وتوزيع وإمداد المواطنين بمياه الشرب النقية شرقي الإسكندرية.

وقال المهندس السيد حسن، إن الزيارة تأتي في إطار حملة «شكرًا لجهودكم المخلصة»، والتي تستهدف تنفيذ عدد من الجولات الميدانية لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديرًا لجهودهم في خدمة المواطن السكندري، وفي إطار اهتمام حزب مستقبل وطن بالتفاعل مع القيادات التنفيذية في كافة المواقع التي تخدم المواطنين.

من جانبه، تقدم المهندس القذافي إبراهيم، بالشكر للحزب وقياداته على هذه الزيارة واللفتة الطيبة لتعريف الشباب بالجهود المبذولة في تنقية المياه، مشيرًا إلى أن المحطة توجد بمنطقة حيوية، وتم إنشائها على مساحة 11 فدان، ويوجد به 3 خزانات عملاقة، وتخدم المواطنين شرق الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من المنشآت الخدمية المهمة.

وفي نهاية اللقاء، تم تسليم درع الحزب باسم العاملين بالمحطة تقديرًا على جهودهم في خدمة أهالينا بالمنتزه وشرقي الإسكندرية.