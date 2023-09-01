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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رياح وشبورة .. اعرف حالة طقس خلال الساعات المقبلة

صدى البلد

رغم الأجواء المعتدلة مساء اليوم الجمعة إلا أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن طقس غير مستقر ليوم غد السبت، وذلك على كافة الأنحاء.

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023

 

الطقس غدا السبت

وقالت الهيئة في بيان صحفي لها: من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

كما توقعت الهيئة أن تسود شبورة مائية (من 4 إلى 7 صباحاً تقريبا): على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

وأيضا توقعت الهيئة أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما يوجد ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

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