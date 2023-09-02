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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دكرنس يضم صانع الألعاب الشاب محمد رضا

صدى البلد

نجح مجلس ادارة نادى دكرنس الرياضى برئاسة المهندس الخضر ابراهيم فى الحصول على توقيع اللاعب الشاب محمد رضا وذلك دعما" لمركز صانع الألعاب وكذلك الجبهة اليسرى الهجومية، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدورى المحترفين.

ورضا البالغ من العمر 25 عاما" هو أحد ناشى نادى المنصورة الرياضى والذى لعب لمنتخب مصر مواليد 1998 ولعب ضمن صفوف فريق المنصورة الأول فى سنة مبكرة  كما لعب لناديى دمنهور والحمام ، ويعد اللاعب اضافة مميزة للفريق الأول .

وقد وقع اللاعب على عقود انضمامه فى حضور رئيس مجلس الادارة وبمقر اقامة الفريق الأول بنادى الزرقا الرياضى

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