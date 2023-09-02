عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جهزت قبره في ليلة واحدة.. اعترافات تفصيلية في قضية طبيب الساحل

طبيب الساحل والمتهمين
طبيب الساحل والمتهمين

تنظر محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم السبت ، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل.

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

شقيق اللاعب فصل الكاميرات| تفاصيل مثيرة في سرقة فيلا محمد صلاح.. تحقيقات كاملة

قرار مهم من محكمة الجنايات بشأن 10 صينيين في قضية الهوج بول

وأمرت جهات التحقيق المختصة، بإحالة المتهمين في واقعة قتل "طبيب الساحل" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه داخل عيادة خاصة؛ بقصد سرقته.

قتل طبيب الساحل

 

وكانت أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهمون لمحكمة الجنايات، بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية انهاء حياة طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.

 

مقتل طبيب الساحل

 

 كما اعترف المتهم الاول، بالأقوال تفصيلية لارتكابه الجريمة، وسبب إعداده الحفرة داخل العيادة الخاصة التي استخدمها في دفن الطبيب أسامة المجني عليه قائلا: أنا في رمضان اللي فات فكرت أحفر صندوق خشب تحت الأرض عشان أخزن فيه أدوية أنا عارف إن هي هتغلى مع ارتفاع الدولار، ولما تغلى هبيعها وأكسب فيها، وكنت بشتري الأدوية دي من شركة كبيرة وهي عبارة عن أقراص مسكنات وحقن كورتيزون طويلة المفعول مش فاكر اسمها.

 

قضية طبيب الساحل

المتهم الاول،فعلا كلمت المتهم الثالث، وقولتله يجيلي على عيادة الخلفاوي وقولته احنا هنعمل حفرة طولها 1،70 سم × عرض 80 سم وعمق 50 سم في أوضة في العيادة عشان هنخزن فيها أدوية، وفعلا ابتدينا نكسر البلاط اللي في أوضة وكسرنا البلاط بمسطرين وحفرنا بالمسطرين برضوا وطلعنا الردش بتاع الحفر والبلاط اللي متكسر بالمسطرين، واشترينا أشولة وعبينا فيها الردش والبلاط وحطيناها في البلكونة واشترينا شيكارة أسمنت، ومحرنا المستطيل ده داير مايدور بالأسمنت، وكان في باب في الشقة قديم بالحلق بتاعه وقصيت القايم بتاعه بصفيحة منشار عشان يبقى عرضه على قد نفس عرض الحفرة، والحتة اللي قصيتها قسمتها الي 3 أجزاء وحطيتها في أول المستطيل وفى آخره وفي منتصف الجهة المقابلة للمفصلات، وثبت الحلق بتاع الباب بمسامير وأصبحت الحفرة جاهزة، والكلام ده عملته في ليلة واحدة بس وده بسبب إن أحمد اشتغل قبل كده في المقاولات وبيفهم في الحاجات دى كويس وهو كان معايا خطوة بخطوة.

 

طبيب الساحل قتل طبيب الساحل مقتل طبيب الساحل قضية طبيب الساحل جنايات القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 دولار.. شروط إقامة الأجانب فى مصر.. قرار حكومي

حادث سيارة مروع لعائلته.. أسرار جديدة عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

غلق محور 26 يوليو لمدة 6 أشهر.. اعرف السبب والطرق البديلة

بعد فشل صفقة “سوزا”| الأهلي يقترب من مهاجم محلي قوي.. وإصابة إمام عاشور "صداع مزمن"

مات في ذكرى رحيل نجله| تعرف على حجم ثروة محمد الفايد.. وهذه علاقة “دودي” بالأميرة ديانا

وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة

عاجل| اللقطات الأولى من حريق محطة إنتاج كهرباء بالجيزة

مفارقة مذهلة| تفاصيل وفاة أشهر رجل أعمال مصري.. وعلاقة نجله بأميرة القلوب

موضوعات متعلقة

تغريمه 200 ألف جنيه.. السجن 10 سنوات لمروج الهيروين بمدينة نصر

تلحين القرآن على أنغام الموسيقى.. عقوبة رادعة في انتظار صاحب الفيديو

الحبس والغرامة| جنايات القاهرة تصدر حكمها ضد تاجر الحشيش بمدينة نصر

قرار عاجل ضد صاحب واقعة تلاوة القرآن على العود .. مستندات

قرار عاجل من المحكمة بشأن مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر مخدرات في مدينة نصر

السجن والغرامة لمتهم ضبط بحوزته سلاحا ناريا ومخدرات في مدينة نصر

تمزقات تامة.. مفاجأة في تقرير الطب الشرعي بواقعة استغلال فتاتين بالمتعة الحرام

ترشيحاتنا

مكتبة الإسكندرية تختتم مهرجان الصيف الدولي بحفل فريق المربع الأردني

روسيا تدمر 3 زوارق أوكرانية مسيرة حاولت مهاجمة جسر القرم

خناقة شوارع.. إصابة سائق وشقيقه بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

دعاء الشهر الجديد للرزق وفك الكرب.. مجرب وسريع

حسام عبد الغفار: ‏حملة 100 يوم صحة تستهدف 105 ملايين مواطن.. وكورونا أصبح له لقاحات وأدوية عن طريق الفم

كيف يتم التعامل مع الطلاب الوافدين من أوكرانيا والسودان؟ وزير التعليم يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السرطان والخرف والنقرس الأبرز .. أمراض خطيرة تصيبك بسبب المشروبات الغازية

بفستان كروشية قطعتين.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة من اليونان

بفستان يتخطي 400 الف جنيه.. ريا أبي راشد تخطف الأنظاربمهرجان فينيسيا

بعد ظهور هيفاء وهبي تتناولها.. فوائد فاكهة الرامبوتان وسعر صادم للكيلو

فيديو

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

وزير الشباب: استاد المصري فى بورسعيد ينفذ بمواصفات عالمية| فيديو

كبير مشجعي المصري لوزير الشباب: بورسعيد كلها خلف الرئيس السيسي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ