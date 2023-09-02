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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 4 سنوات.. وزير مصري يعرض على العراق حل أزمة السكن| شاهد

صدى البلد

كشف الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني أن وزير الإسكان المصري المهندس عاصم الجزار قدم مقترحًا لحكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، بحل أزمة السكن في العراق خلال 4 سنوات.

وقال المشهداني خلال لقاء على قناة "آي نيوز" المحلية، يوم الأربعاء الماضي: "وزير الإسكان المصري ألقى محاضرة وقال لديكم مشكلة وهي سهلة، فبمجرد توفير الأرض يمكن بناء 2 مليون وحدة سكنية خلال أربع سنوات".

وأضاف: "أكد الوزير آنذاك أنه يمكن بناء تلك الوحدات السكنية عبر 3 أطوار"، مشيرًا إلى أن مصر حلت مشكلة الإسكان لديها ولم تعد تعاني منها.

وفي يونيو المماضي،  أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن فرص استثمارية تخص 5 مدن سكنية جديدة، في مسعى للحد من أزمة السكن المستفحلة بالبلاد منذ عقود.

ويعاني العراق نقصًا حادًا في الوحدات السكنية مع الغلاء المعيشي الذي تشهده البلاد، إذ أجبر كثير من المواطنين على العيش في إيجارات وسط صعوبة شراء مسكن. ومع الأزمة التي انفجرت خلال السنوات الماضية بسبب العدد الهائل من السكان العراقيين وازديادهم سنة بعد أخرى وصل سعر المتر السكني الواحد في المناطق الشعبية إلى ألف دولار أمريكي على رغم افتقارها لبعض الخدمات الأساسية.
 

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