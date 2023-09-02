عطر الفراعنة.. إعادة تركيب رائحة نادرة استخدمها المصرييون القدماء قبل 3500 عام

عطر الفراعنة.. تمكن فريق من العلماء بعد رحلة من البحث من إعادة تركيب عطر استخدمه المصريون القدماء قبل ٣٥٠٠ ععاما مما جعل الباحثون يطلقون عليه اسم عطر الفراعنة.



ومن جانبها قالت الباحثة في علم الآثار الجزيئية الحيوية باربرا هوبر، قائدة الفريق البحثي، عن إعادة إنتاج ما سموه «رائحة الخلود» المستخدمة في التحنيط عند المصريين القدماء، وذلك وفق ورقة بحثية شاركتها عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس».

وأوضحت الدراسة أن رائحة الخلود التي أعيد تركيبها كانت لسيدة نبيلة مصرية قديمة اسمها سينيتناي، مشيرةً إلى أنها تتكون من شمع العسل والزيت النباتي وصمغ الأشجار، إضافة إلى مكونات أخرى شكّلت الرائحة المستخدمة أثناء التحنيط.

وأشارت الدراسة إلى أنه تم تطوير الرائحة الفريدة مرة أخرى بواسطة تقنيات تحليلية متقدمة، مبينةً أن تلك التقنيات من شأنها أن تفصل المواد الكيميائية، وتحدّد المادة التي تم إنشاؤها منها.