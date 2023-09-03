عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كي لا تندمي.. نصائح لتجنب الوقوع في صداقات مزيفة

طرق لتجنب الوقوع
طرق لتجنب الوقوع في صداقات مزيفة

يندم الكثير من الأشخاص على صداقات مختلفة، لذلك نقدم بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك في تجنب الوقوع في صداقات مزيفة.. إليك بعض النصائح وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تطورات جديدة في التخزين الرابع لسد النهضة

40 % زيادة إنتاج.. مفاجأة في أسعار السجائر

 طرق لتجنب الوقوع في صداقات مزيفة

كوني حذرة في اختيار أصدقائك: قبل أن تقرري الثقة بشخص ما واعتباره صديقًا، قيمي سلوكه وأفعاله على مر الزمن، انظري إلى طريقة تعامله مع الآخرين وكيف يتصرف في الظروف المختلفة، ابحثي عن الصفات المهمة في صديق حقيقي مثل الصدق والاحترام والتفهم.

ابحثي عن توازن في العلاقة: يجب أن تكون العلاقة ذات طابع متبادل، حيث يتم تبادل الدعم والاهتمام والمشاركة بالمساعدة، إذا كانت العلاقة متجهة بشكل واحد فقط وأنت الشخص الوحيد الذي يقدم الجهود للحفاظ عليها، فقد يشير ذلك إلى وجود صداقة مزيفة.

احترسي من العلاقات السريعة: قد يكون من المغري أن تقوم بتكوين صداقات سريعة في وقت قصير، ولكن غالبًا ما تحتاج الصداقات الحقيقية إلى الوقت للنمو والتطور، اعتبري العلاقات الجديدة بحذر ولا تكوني متعجلة في تصنيفها كصداقات حقيقية قبل أن تتأكدي من طبيعتها.

راجعي تفاعلاتك مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي: يمكن أن تكون الشبكات الاجتماعية وسيلة للتواصل والتعرف على أشخاص جدد، ولكنها أيضًا قد تعرضك للصداقات المزيفة، راجعي تفاعلاتك مع الأشخاص عبر هذه المنصات وكوني حذرة من الأشخاص الذين يظهرون اهتمامًا مفرطًا فيك دون سبب واضح.

ثقي بحدسك الشخصي: في كثير من الأحيان، يكون لدينا داخلياً حدس يشير إلى وجود شيء غير صحيح في العلاقة، لا تتجاهلي هذه الإشارات وثقي بحدسك الشخصي، إذا كنت تشعرين بالتردد أو القلق بشأن شخص ما، فقد يكون من الأفضل الابتعاد عنه.

على الرغم من اتخاذ هذه الاحتياطات، قد تواجهي أحيانًا صعوبة في تجنب الصداقات المزيفة بالكامل. قد يحدث خطأ في التقدير أو قد يكون هناك أشخاص ماهرين في إخفاء هويتهم الحقيقية. لذلك، من الأهم أن تكوني مرنة ومفتوحة لتجارب جديدة، وفي الوقت نفسه تحافظي على حدسك وتراقب التفاعلات والسلوكيات الغير متناسبة أو الشكوك المبررة.

في النهاية، يجب أن تتذكري أن الصداقات الحقيقية تحتاج إلى وقت وجهد للتطور، وقد تواجه بعض الصداقات الزائفة في المسار. لكن عندما تعثر على صديق حقيقي، ستكون العلاقة قوية ومستدامة وستجلب لك السعادة والدعم الحقيقي.

هل هناك طرق لتجنب الوقوع في صداقات مزيفة صداقات مزيفة يندم الكثير من الأشخاص على صداقات مختلفة لذلك كشف عن بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك في تجنب الوقوع في صداقات مزيفة إليك بعض النصائح وفقا لما نشره موقع هيلثي ​​​​​​​health صداقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

تبدأ بكرة لـ15 يوم قدّام | هدية من البنوك بمصر لجميع العملاء

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تطورات جديدة في التخزين الرابع لسد النهضة

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

مصر الثالثة عربيًّا والـ 30 عالميًّا في الناتج الصناعي بـ124.4 مليار دولار

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

كيفية الطواف حول الكعبة .. فضله وشروطه وأنواعه وأحكامه

دعاء ثاني يوم من ذي الحجة .. يفتح لك الأبواب المغلقة

تكبيرات عيد الأضحى 2023 .. الإفتاء توضح صيغتها ووقتها

ترشيحاتنا

الأهلي يرفع عقد الشناوي إلى 17 مليون جنيه بعد السوبر الإفريقي

عباس شراقي يقدم قراءة في موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ «حرق كنيسة بكفر حكيم» بكرداسة

زيلينسكي: مرور سفينتين عبر ممر شحن مؤقت في البحر الأسود

تطورات صادمة في أزمة القيد بالزمالك

مغامرة مجنونة لشاب روسي بواسطة سيارته.. لن تتوقع ماذا فعل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كي لا تندمي.. نصائح لتجنب الوقوع في صداقات مزيفة

أثار الذعر.. جسم أخضر يتوهج في سماء تركيا

مغامرة مجنونة لشاب روسي بواسطة سيارته.. لن تتوقع ماذا فعل

قبل المدارس.. حضرى لأطفالك خبز التوست بأسهل الطرق

فيديو

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

قرعة نارية للأهلي بدوري السوبر الأفريقي .. وصدام منتظر مع صن داونز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ