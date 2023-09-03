كي لا تندمي.. نصائح لتجنب الوقوع في صداقات مزيفة

يندم الكثير من الأشخاص على صداقات مختلفة، لذلك نقدم بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك في تجنب الوقوع في صداقات مزيفة.. إليك بعض النصائح وفقا لما نشره موقع هيلثي.

طرق لتجنب الوقوع في صداقات مزيفة

كوني حذرة في اختيار أصدقائك: قبل أن تقرري الثقة بشخص ما واعتباره صديقًا، قيمي سلوكه وأفعاله على مر الزمن، انظري إلى طريقة تعامله مع الآخرين وكيف يتصرف في الظروف المختلفة، ابحثي عن الصفات المهمة في صديق حقيقي مثل الصدق والاحترام والتفهم.

ابحثي عن توازن في العلاقة: يجب أن تكون العلاقة ذات طابع متبادل، حيث يتم تبادل الدعم والاهتمام والمشاركة بالمساعدة، إذا كانت العلاقة متجهة بشكل واحد فقط وأنت الشخص الوحيد الذي يقدم الجهود للحفاظ عليها، فقد يشير ذلك إلى وجود صداقة مزيفة.

احترسي من العلاقات السريعة: قد يكون من المغري أن تقوم بتكوين صداقات سريعة في وقت قصير، ولكن غالبًا ما تحتاج الصداقات الحقيقية إلى الوقت للنمو والتطور، اعتبري العلاقات الجديدة بحذر ولا تكوني متعجلة في تصنيفها كصداقات حقيقية قبل أن تتأكدي من طبيعتها.

راجعي تفاعلاتك مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي: يمكن أن تكون الشبكات الاجتماعية وسيلة للتواصل والتعرف على أشخاص جدد، ولكنها أيضًا قد تعرضك للصداقات المزيفة، راجعي تفاعلاتك مع الأشخاص عبر هذه المنصات وكوني حذرة من الأشخاص الذين يظهرون اهتمامًا مفرطًا فيك دون سبب واضح.

ثقي بحدسك الشخصي: في كثير من الأحيان، يكون لدينا داخلياً حدس يشير إلى وجود شيء غير صحيح في العلاقة، لا تتجاهلي هذه الإشارات وثقي بحدسك الشخصي، إذا كنت تشعرين بالتردد أو القلق بشأن شخص ما، فقد يكون من الأفضل الابتعاد عنه.

على الرغم من اتخاذ هذه الاحتياطات، قد تواجهي أحيانًا صعوبة في تجنب الصداقات المزيفة بالكامل. قد يحدث خطأ في التقدير أو قد يكون هناك أشخاص ماهرين في إخفاء هويتهم الحقيقية. لذلك، من الأهم أن تكوني مرنة ومفتوحة لتجارب جديدة، وفي الوقت نفسه تحافظي على حدسك وتراقب التفاعلات والسلوكيات الغير متناسبة أو الشكوك المبررة.

في النهاية، يجب أن تتذكري أن الصداقات الحقيقية تحتاج إلى وقت وجهد للتطور، وقد تواجه بعض الصداقات الزائفة في المسار. لكن عندما تعثر على صديق حقيقي، ستكون العلاقة قوية ومستدامة وستجلب لك السعادة والدعم الحقيقي.